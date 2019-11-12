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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Elektrik kontağından çıkan yangın arabayı kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın arabayı kül etti

Aracın alev alev yanması

Amatör Kamera Bild Kamera Amatör Elektrik Kontağı 

-Söndürülmesi
-detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde park halindeki bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Alaplı Yeni Mahallesi’nde park halinde olan 06 BGB 718 plakalı araçta elektrik kontak arızası nedeniyle yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği aracı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.
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