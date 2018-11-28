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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik kesintisini tabut taşıyarak protesto ettiler - ŞANLIURFA

Elektrik kesintisini tabut taşıyarak protesto ettiler - ŞANLIURFA

- Elektrik kesintilerini protesto eden vatandaşlar - Murat Karadaş'ın konuşması - Vatandaşların tabutla ilçede yürümesi - Gıyabi cenaze namazından detayElektrik kesintisini tabut taşıyarak protesto ettiler - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar, sık yaşanan elektrik kesintilerini tabut taşıyıp gıyabi cenaze namazı kılarak protesto ettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde bir grup vatandaş, sık yaşanan elektrik kesintilerini tabut taşıyıp gıyabi cenaze namazı kılarak protesto etti.Kışla Mahallesindeki eski otogar alanında bazı sivil toplum kuruşları öncülüğünde toplanan bir grup vatandaş, üzerine "Viranşehir'de elektrik öldü" yazdıkları tabutu omuzlarda taşıdı. Tabut ve ellerindeki dövizlerle bir süre yürüyüş yapan gruptakiler, ilçede sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etti.Grup, daha sonra burada gıyabi cenaze namazı kıldı.Grup adına açıklama yapan Murat Karadaş, ilçede elektrik kesintilerini sık sık yaşandığını bunun yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Elektrik dağıtım şirketi yöneticilerinin halkın sesine kulak vermesi gerektiğini aktaran Karadaş,"Elektrik kesintileri nedeniyle esnafın işi duruyor. İnsanlar evlerine, çocuklarına harcayacak parayı kazanamıyor. Sanayi esnafı kan ağlıyor. Ticarethaneler kan ağlıyor. Evlerde cihazlar yanıyor. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Bir an önce çalışmaların disipline edilip halkın ihtiyacı olan elektriğin kesintisiz verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Protesto Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Sivil Toplum Dağıtım Şirketi 

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