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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Elektrik kesintisi protestosu - ŞANLIURFA

Elektrik kesintisi protestosu - ŞANLIURFA

- Grubun slogan atması - Grup adına esnaf Ali Açık'ın açıklama yapması - Polis ekiplerinin vatandaşlarla konuşması - Grubun dağılması Şanlıurfa 'da elektrik kesintisi protestosu - Viranşehir ilçesinde sık sık elektriklerinin kesildiğini ileri süren grup, yol kapatma eylemi yaptıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde, sık sık elektriklerinin kesildiğini ileri süren bir grup, yol kapatma eylemi yaptı.Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan, aralarında esnafın da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Karacadağ Caddesi'ni trafiğe kapatarak slogan attı.Grup adına açıklama yapan esnaf Ali Açık, elektrik kesintileri nedeniyle işlerinin aksadığını iddia etti.Sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini dile getiren Açık, şöyle konuştu:"Çoğu mahalle 10 gündür karanlıkta. İlçe merkezinde ise sık sık kesilen ve saatlerce gelmeyen elektrik yüzünden çalışamaz duruma geldik. DEDAŞ faturasını gününde alıyor. Geç ödense faizi ile alıyor ama biz günlerce karanlıkta kalsak hesap soran olmuyor. İlçede ve köylerde elektriğe bağımlı çok sayıda hasta var. Elektrik kesildiğinde yaşamları tehlikeye giriyor. Solunum cihazına bağlı olanlar ne yapsın. DEDAŞ'a sorunu söylüyoruz, 'Urfa'dan ekip gelecek' diyerek bizi başlarından atıyorlar. Sorunumuza bir an önce çare bulsunlar."

Protesto Elektrik Kesintisi 

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