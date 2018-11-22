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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik kesintisi ihbarı ile trafoya giden ekipler, cesetle karşılaştı

Elektrik kesintisi ihbarı ile trafoya giden ekipler, cesetle karşılaştı

adli tıptan görüntü

Madde Bağımlılığı Uyuşturucu Madde Elektrik Kesintisi Madde Bağımlısı Sağlık Ekipleri 

-şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Trafoda ölü bulunan şahsın 30 yaşındaki Müslüm Fırat olduğu belirlendi- Şahsın, uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulamaması nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, trafonun içerisinde cesetle karşılaştı. Ölü bulunan şahsın uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulamaması nedeniyle girdiği bunalım sonucu intihar ettiği tahmin ediliyor Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde akşam saatlerinde önce bir patlama sesi ve ardından ise elektrik kesintisi meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine trafoların kontrol ve onarımı için harekete geçen ekipler, trafo içerisinde cansız bir şekilde yatan bir şahsı gördü. Elektrik şirketi ekipleri, hemen polis ve sağlık ekiplerine durumu haber vererek, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın vücudunda yanıklar olduğunu ve öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme başlatan Polis ekipleri ise şahsın evli ve 2 çocuk babası olan 30 yaşındaki Müslüm Fırat olduğunu tespit etti. Verilen haber üzerine olay yerine gelen ailenin teşhisinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahsın madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Müslüm Fırat'ın uzun süre ise bağımlılıktan kurtulmak için mücadele ettiği belirtildi. Şahsın uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulamaması nedeniyle intihar ettiği iddiasının da soruşturulduğu öğrenildiği belirtildi. Öte yandan otopsisi tamamlanan Müslüm Fırat'ın cenazesi, öğle namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defin edildi (MB-
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