Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik kablosuna takılan martı 7 saat sonra böyle kurtarıldı

Elektrik kablosuna takılan martı 7 saat sonra böyle kurtarıldı

Kancaya asılı kalan martının çırpınışları

Elektrik Kablosu Yaşam Mücadelesi Hayvan Irak İtfaiyeciler 

-Kadir Çoban ile röportaj
-Martıdan görüntü
-Kurtarma görüntüleri
-Martının kuratılıp dükkanda sobanın yanında ısıtılması
-Martının serbest bırakılması
-Kadir Çoban ile röportaj

( SAMSUN -ÖZEL) - Martıyı kurtarmak için görevliler ve vatandaşlar seferber oldu SAMSUN

- Samsun’da ırmak üzerinden geçen elektrik kablosundaki balıkçı kancasına takılan martı 7 saat sonra kurtarılabildi. Martının yaşam mücadelesi saniye saniye görüntülendi. Samsun’un Canik ilçesindeki Mert Irmağı üzerinden geçen elektrik kablosuna sarılan balık kancasına gagasından takıldı. Saat 08.00 sıralarında takıldığı tahmin edilen martı 7 saat boyunca kancada asılı kalarak yaşam mücadelesi verdi. Çevredeki duyarlı vatandaşlar, elektrik kurumu ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen elektrik kurumu ekipleri, itfaiyeciler ve vatandaşlar martı için seferber oldu. Martı, ırmağın tam ortasında kaldığı için elektrik ve itfaiye ekiplerinin bomu yeterli gelmedi. Bunun üzerine ırmağın karşısına geçen elektrik ekipleri direkten kabloyu gevşetti. Diğer taraftan da kabloyu itfaiye ekipleriyle birlikte çeken vatandaşlar martıyı kurtardı. Gagasına saplanan kancayı çıkaran vatandaşlar martıyı dükkanlarına götürerek soba yakıp ısıttılar. Daha sonra kendine gelen martıyı saldılar. 7 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kanat çırpan martı tekrar özgürlüğüne kavuştu. "İnsani olarak yardım etmek zorundayız" Martıyı gördükten sonra yetkililere haber verdiklerini belirten Kadir Çoban, "Ekiplerin ve arkadaşlarımızın yardımıyla 7 saat sonra martı kurtuldu. İnsan olarak yardım etmek zorundayız. Dilsiz hayvan. Asılı kalmış. Yardım etmek zorundasınız. Vicdanınız rahat etmiyor. Elimizden geleni yaptık. Biraz ısıttık dükkanımızda. Şimdi uçarak gitti" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı