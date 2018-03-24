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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik gitti, PTT çalışanları mahsur kaldı

Elektrik gitti, PTT çalışanları mahsur kaldı

PTT binası görüntüsü

Mahsur Kaldı 

-Vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beşiktaş'ta elektrikler gitti, PTT çalışanları içeride mahsur kaldı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta elektriklerin kesildiği öğlen saatlerinde molayı değerlendirerek yemek yiyen PTT çalışanları, bina içerisinde mahsur kaldı. Elektrikle çalışan kepengi açmak için dakikalarca çaba serf eden çalışanlar başarılı olamayınca, elektriğin gelmesini bekledi. Olay, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Vapur İskelesi Sokakta bulunan bir PTT binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde PTT çalışanlar mesai arasında kepenkleri indirerek yemek molası verdi. Bu sırada beklenmedik bir şekilde elektrikler kesildi. Bunun üzerine elektrikle çalışan kepenkler güç kaynağı olmadığı için açılmayınca çalışanlar içeride mahsur kaldı. İşlem yapmak için PTT binasına gelen vatandaşlar da içeri giremedi. Mahsur kalan çalışanlar, dışarıda bekleyen vatandaşlardan camlı bölmenin ardından yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ekipleri haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepengi açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabalarına rağmen kepenk bir türlü açılmayınca elektriklerin gelmesi beklendi. Bir süre sonra elektrikler geldi ve kepenkler açılarak işlemler normale döndü.
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