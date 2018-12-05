Elektrik faturası 8 bin 844 TL gelen esnaf çözüm istiyor İzle

-Geçmiş ayların fatura kayıtlarından detaylar

-Servet Ayik röportajı



( BİNGÖL )-Daha önce 4 bin TL civarında gelen elektrik faturasının son ayda 8 bin 844 TL gelmesi nedeniyle şok yaşayan kafe işletmecisi Servet Ayik, bu konuda ilgililerin konuya el atmasını istedi. BİNGÖL



- Bingöl'de daha önce 4 bin TL civarında gelen elektrik faturasının son ayda 8 bin 844 TL gelmesi nedeniyle şok yaşayan kafe işletmecisi Servet Ayik, bu konuda ilgililerin konuya el atmasını istedi. Bingöl’de Fırat EPŞAŞ tarafından çıkarılan Kasım ayına ait elektrik faturası kentte zaman zaman tepkiye neden oluyor. Daha önce elektrik dağıtım şirketine tepki amaçlı elektriklerini 1 dakikalığına kapatan ve durumu sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, yüzde 70-80'i bulan artışların önüne geçilmesini istedi. Şehir merkezinde kafe işletmeciliği yapan Servet Ayik'ında bir önceki ay faturası 4 bin 183 TL gelirken, Kasım ayı faturasının 8 bin 844 TL olarak geldiğini belirterek bu artışa çözüm bulunmasını istedi. Geçmiş aylarda klima çalışmasına rağmen elektrik faturasının bu kadar yüksek gelmediğini ancak son iki ayda gelen faturanın bir hayli yüksek olduğunu belirten Ayik, bu şekilde devam etmesi halinde kendisi ile birlikte birkaç işletmenin kilit vuracağını söyledi.



Ayik, “Bingöl’de kafe işletmeciliği yapıyorum ancak bundan sonra onu da yapamayacağız. Kazandığımızdan fazlasını elektrik idaresine veriyoruz. Arkadaşlar gelsin anahtarı teslim edelim, bu saatten sonra kendileri işletsinler. Elektrikli ısıtıcılar devreye girmeden bile ödemediğim fatura 8 bin 850 lira ve kış aylarını düşünemiyorum bile. Muhtemelen 14-15 bin lira gibi bir fatura gelecek. Maliyetlerini kaldıramıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar bize öyle bir fatura kesiyor ki, bin 750 lira dağıtım bedeli alıyorlar. Özel jet ile mi, taksi ile mi getirdiniz bu elektrik hizmetini. Bizde, bundan sonra masalara çay götürdüğümüz zaman çay ücretini ayrı hizmetini ayrı mı yazalım adisyonlarımıza. Bana bir malı satıyorsun, sattığın malın bedelini benden alıyorsun ve o malı bana getirdiğinde hizmet bedelini de kesiyorsun. Fatura da yazan dip kullanma tutarım 4 bin lira civarında, faturalar dağıtım bedelleriyle, dolaylı vergilerle 8 bin 850 liraya çıkarılıyor. Ne kazanıyorsun ki buna ekstra 4 bin lira daha verelim. Birileri bu soyguna dur desin artık. AKSA Bingöl’de vatandaşı soyuyor herkeste sessiz. Biz tükendik artık kaldıramıyoruz bu durumu”diyerek tepkisini dile getirdi. Yaşanan sorundan dolayı hükümetin ve milletvekillerinin çözüm bulması için çağrıda bulunan Ayik,“Hükümetin, milletvekillerinin bu duruma bir el atması gerekiyor. Mağdur olan sadece ben değilim şehrin genelinde bu sorun var ve herkes mağduriyet yaşıyor. Hatta sosyal medya bu tepkiler sitemden çok dalga konusu da olmaya başladı.

Yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor aksi halde benzer birçok işletme kapısına kilit vuracak. Bu sorun sadece Bingöl’de mi, ülke genelinde mi bilmiyorum ama özelde Bingöl’de ciddi bir sorun var. Hükümetin konuya duyarlılık gösterip çözüme kavuşturmasını rica ediyorum” diye konuştu.

Firma yetkilileri ise, konuyla ilgili, fiyatların artışı ile ilgili belirleyici bir unsur olmadıklarını söyledi.





