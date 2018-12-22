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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik direğine tırmanıp kablo çalmaya çalışan hırsızlar kamerada

Elektrik direğine tırmanıp kablo çalmaya çalışan hırsızlar kamerada

Olay yerine hırsızların gelişi

Elektrik Direği Yüksek Gerilim Diyalog Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızlardan birinin elektrik direğine tırmanması
-Hırsızın vatandaşla diyalogu
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşın dikkati kablo hırsızlarına göz açtırmadı- "Elektrik şirketinde çalışıyoruz" deyip kabloları çalmaya kalkıştılar İSTANBUL

- Arnavutköy’de kendilerini elektrik şirketi görevlileri gibi tanıtan kablo hırsızları vatandaşın dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı. Mahalleliyi canından bezdiren hırsızların görüntüleri kameralara saniye saniye yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Arnavutköy Hadımköy’de meydana geldi. İddiaya göre mahalleliyi canından bezdiren kablo hırsızlar bu sefer akıl almaz bir yöntemle amaçlarına ulaşmaya çalıştı. Üzerine sarı yelek giyen 2 kişi yüksek gerilim hatlarında tamir edildikten sonra boşa çıkan içi bakır dolu elektrik kablolarını çalmaya kalkıştı. Piyasa değeri yüksek olan kabloları çalmak için 2 kişi ticari bir araçla gelip sokak üzerinde beklemeye başladı.
Araç içerisinde bulunan şüpheli çevreyi gözetlerken diğeri de elektrik direğine tırmandı. Yanında getirdiği kesici aletle kabloları keseceği sırada durumu fark eden bir vatandaş hırsıza seslenerek ‘ne yaptığını’ sordu. Yakalanacağını anlayan hırsız elektrik direğinden inip bir yandan vatandaşın sorduğu sorulara cevap vermeye çalışırken bir yandan da arabasına yöneldi. Vatandaşın sorularından kaçamayacağını anlayan şüpheli elektrik şirketinden geldiklerini’ söyleyerek aracına bindi ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızları fark eden ve ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini durumu elektrik idaresini arayarak bildirdi. Yetkililerin ‘bizim sokak üzerinde böyle bir çalışmamız yok ‘cevabı üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokak üzeri ve çevresinde güvenlik kameralarından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan hırsızlık girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheliler direğe tırmanıyor. Vatandaş ne yaptıklarını sorunca panikleyen şahıslar ardından hızla uzaklaşıyor.
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