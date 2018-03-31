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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik direğine tırmanan kedi 7 metreden atlayarak kurtuldu

Elektrik direğine tırmanan kedi 7 metreden atlayarak kurtuldu

direk üstünde masur kalan kedi

Mahsur Kaldı Sekte Elektrik Direği Harekete Geç 

-direğe tırmanan işçi
-kaçan kedi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde göreve giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bir kedinin tırmandığı elektrik direğinde mahsur kaldığını fark etti. Kurtarma operasyonu için harekete geçen görevlileri fark eden kedi, kurtarılmayı beklemeden, yaklaşık 7 metre yüksekten atlayarak kendini kurtarmayı başardı. Batman’ın Çığırlı köyünde yaşanan bir arızayı gidermeye giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, ağaç direklerden birinin tepesinde kedi olduğunu fark edince durdu. Elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen görevlilerden biri, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, kurtaracağı kediyi içerisine koymak için elinde bir torba ile direğe tırmandı. Bu durumdan korkan kedi tırmandığı direğin tepesinden kendiliğinden inmeye çalıştı. Birkaç metre indikten sonra bir an tereddüt eden kedi, yaklaşık 7 metre yüksekten atlayarak kendini kurtarmayı başardı. Dicle Elektrik ekibi ise köydeki arızayı gidermek için yeniden yola koyuldu.
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