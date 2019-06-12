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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik direğine çarpan otomobil takla atarak durabildi: 2 yaralı Video

Elektrik direğine çarpan otomobil takla atarak durabildi: 2 yaralı Video

Takla atan otomobil

Görgü Tanığı Elektrik Direği Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-İtfaiye, polis, ambulans
-Elektrik ekibinin çalışması
-Alkol şişesinden görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL )- Kaza yerinde bulunan alkol şişesi dikkat çekerken görgü tanığı, sürücünün yarış yaptığını iddia etti İSTANBUL

İstanbul'da Şile yolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Takla atan sürücüyü itfaiye kurtardı Edinilen bilgilere göre; Saat 23.30 sıralarında Hilal Mahallesi, Şile otoyolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında 34 CAE 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpıp takla attıktan sonra yol kenarında bulunan bir lokantaya ait kulübenin önünde durabildi. Araç içinde bulunan iki kişiden birisi çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken, sürücü koltuğunda sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kısa süreli bir çalışmadan sonra kurtarabildi. Kaza yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birisinin durumu ciddiyetini koruyor. Polis kaza yerinden vatandaşları uzaklaştırdı Kaza sırasında devrilen elektrik direğindeki kablolara vatandaşların yaklaşmasına engel olmaya çalışan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen elektrik ekipleri direkten sarkan kablolara müdahale ederek güvenliği sağladı. Kaza anına tanık olan bir kişi, "İki araç vardı, makas attı diğeri, bu araçta direksiyon hakimiyetini kaybetti geldi buraya girdi. Aşırı hızlıydı yarış yapıyorlardı. Diğer araç kaçtı durmadı, iki kişi vardı araçta ikisi de yaralıydı. Allah'tan o kulübede çalışan komşu arkadaşlara bir şey olmadı, Allah yaralılara da şifa versin" dedi.
Takla atan aracın etrafında görüntülenen alkol şişeleri dikkat çekerken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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