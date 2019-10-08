Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - ADANA
- Orta refüjteki beton direğe çarpan otomobilden detaylar - 112 Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesiElektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandıADANA (AA) - Adana 'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tuğba A. idaresindeki 01 EUZ 60 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Mesut Mercan Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım