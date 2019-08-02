Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

-Olay yerine gelen polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerine gelen ambulanstan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Yılmaz idaresindeki 20 ABK 609 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Yılmaz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

