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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildi İzle

Elektrik direğine çarpan alkollü sürücü karşı şeride geçerek durabildi İzle

kaza yeri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Alkollü Sürücü Bild Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 


- Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü önce aydınlatma direğine çarptı sonra karşı yola geçti. Edinilen bilgiye göre; İslahiye Hatay karayolunun 2. kilometresi Kırıkçalı mahallesinde seyir halinde bulunan O.Y.(46) yönetimindeki 27 SE 441 plakalı otomobil önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi. Karşı yola geçerek durabilen sürücü O.Y. çarpmanın etkisi ile yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralanan sürücünün 293 promil alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (MGÖ-
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