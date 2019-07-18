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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybett Haberi

Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybett Haberi

Olay yerinden görüntüler

Elektrik Direği Cenaze Bild Gesi Avcılık 

-ölen işçinin fotoğrafı

( SİNOP )i SİNOP

- Sinop’un Türkeli ilçesinde çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Oymayaka köyü Güllüsu mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine çıkan elektrik işçisi Osman Ersoy (45), dengesini kaybederek yere düştü. Hareketsiz halde yerde yatan Ersoy için vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık kipleri, Ersoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, elektrik işçisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
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