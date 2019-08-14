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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı

Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Elektrik Çarpması Elektrik Direği Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri 

-Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Elektrik direğinden görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar
-Hastaneden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te elektrik direğinden düşen bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi 12. Sokaktaki evinde enerji kesintisi olunca elektrik direğinden eve gelen kablonun koptuğunu gören Murat Yıldız (29), tamir için elektrik direğine çıktı. Yıldız, bu sırada elektrik direğinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Gürültüye çıkan komşuları Yıldız’ı yerde kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldız, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis şahsın elektrik çarpması sonucumu yada dengesini kaybederek mi düştüğü konusunda geniş çaplı soruşturma başlattı. (YE-
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