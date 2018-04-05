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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik arızası İZBAN'da seferleri durdurdu - İZMİR

Elektrik arızası İZBAN'da seferleri durdurdu - İZMİR

- Arıza yapan trenden inen yolcular - Yolcuların istasyondan çıkmaları - Yolcuların oluşturduğu kuyrukElektrik arızası İZBAN'da seferleri durdurdu - İZBAN'a enerji sağlayan kataner telinin kopması sebebiyle ulaşım durdu - İstasyonlardaki trenler tahliye edilirken, vatandaşlar artı para gişelerinde uzun kuyruklar oluşturduİZMİR (AA) - İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) trenlerine enerji sağlayan kataner telinin kopması nedeniyle seferler durdu.Aliağa - Selçuk arasında yolcu taşımacılığı yapan İZBAN hattına enerji sağlayan kataner tellerinden birinin kopması nedeniyle hatta tüm seferler dururken, binlerce vatandaş işine geç kaldı.İşlerine ve havalimanına yetişmeye çalışan yolcular bu duruma tepki gösterirken, artı para cihazlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir çok yolcu kartını okutmadan istasyondan ayrıldı.Trenden inen yolcular otobüslerle işlerine yetişmeye çalışmak isteyince duraklarda izdiham oluştu.İZBAN'ın konuya ilişkin "Enerji hatlarındaki sorun, seferlerimizi olumsuz etkiliyor. İlgili birimler duruma müdahale etti. İletim belirli bölgelerde başladı.
Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunuldu.

Yolcu Taşımacılığı 

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