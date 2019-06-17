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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü - KONYA

Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü - KONYA

- Elektirk teknisyenin görevli olduğu Ziraat Fakültesi'nden detay - Ağır yaralanan elektrik teknisyeninin kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden detay Konya 'da elektrik akımına kapılan teknisyen öldüKONYA (AA) - Konya 'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesinde görevli elektrik teknisyeni Yusuf Adıgüzel (45), merkez Selçuklu ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki Ziraat Fakültesine ait çiftliğin elektrik hatlarını kontrole gitti.Adıgüzel, çıktığı elektrik direğindeki sigorta panellerini kontrol ettiği sırada akıma kapıldı.Ağır yaralanan teknisyen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Adıgüzel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik Direği Elektrik Akımı Trol 

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