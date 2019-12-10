Elektrik akımına kapılan MHP İl Başkanı ile ilgili açıklama

-Hastane içi aile ve partililerin başhekimden bilgi alması

-Hastane yönetimi ile Bayram’ın yakınları ve partililerin konuşmaları

-Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin röportajı

-Hastane genel görüntü

-fotoğraflar



( ISPARTA )- Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin:- “Olay bir elektrik çarpması olduğu için kalbin durması gayet normal”- “Geçecek ilk 48 saat önemli, şu anda uyutuyoruz”- Elektrik çarpması sonucu 3 kez kalbi duran MHP Isparta İl Başkanı Bayram tedavi altına alındı ISPARTA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Nail Bayram, Eğirdir’de elektrik hattı döşendiği sırada elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. Eğirdir’de ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İl Başkanı Bayram’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ancak durumumun iyiye gittiği öğrenildi. Gazetecilere Bayram’ın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, “İlk başta olay bir elektrik çarpması olduğu için kalbin durması gayet normaldir. Dolayısıyla geçecek ilk 48 saat önemli. Şu anda hastamız uyutuluyor. Hastamızın durumu, geldiğine göre daha iyiye gidiyor diyebiliriz. Dolayısıyla uyutuyoruz. 48 saat sonraki uyanmada daha net bir netice verebiliriz” dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir - Kovada yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal boyunda elektrik hattı döşeme işi yapan MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Hastane ve ambulansta 3 kez kalbi durdu, yeniden hayata döndürüldüBeraber çalıştığı elemanları ve iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Bayram’ın hastanede kalbi durdu.Burada tekrar hayata döndürülen Bayram, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bayram'ın yolda da 2 kez kalbinin durduğu ve tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Bayram’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Başdanışman Günaydın ve partililer anbean yetkililerden bilgi aldıOlayın ardından, Bayram’ın ailesi, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı ve Isparta eski belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, eski İl Başkanı İsa Yalçın, parti yönetimi ve çok sayıda partili hastaneye akın ettiler. Bayram’ın yakınları anbean Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin ve yetkililerden bilgi aldı.Keskin: “Genel durumu stabil”Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin yaptığı açıklamada, “Hastamızın, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde saat 14.00 sıralarında bir iş kazası geçirmiş olduğunu öğrendik. İlk müdahale 14.15 sıralarında acil olarak yapılmış, orada ilçe devlet hastanesine intikal ettirilmiş. Oradan sonra saat 15.45 gibi Isparta Şehir Hastanesi kırmızı alana geldi. Hastanemize geldiği sırada, yolda kalbinin durduğunu ve yapılan müdahaleler sonrasında kalbi tekrar çalıştırılmış. Hastamız şu anda yoğun bakıma yatırıldı. Genel durumu stabil” dedi.

“İlk 48 saat önemli, şu anda uyutuyoruz”Bayram’ın hastaneye ilk getirildiği dakikalara göre durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Başhekim Keskin şöyle devam etti:“İlk başta olay bir elektrik çarpması olduğu için kalbin durması gayet normaldir. Dolayısıyla geçecek ilk 48 saat önemli. Şu anda hastamız uyutuluyor. Hastamızın durumu, geldiğine göre daha iyiye gidiyor diyebiliriz. Sonuçta, yüksek travma diye kabul ettiğimiz bir travma türü söz konusu. Dolayısıyla, komplikasyonları ve yan etkileri bakımından, arkadaşların hepsinin bilgisi dahilinde ve gerekli müdahaleler yapılıyor. Ama bizim için ilk önemli olan ilk 48 saat. Çünkü, beyin fonksiyonlarının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla uyutuyoruz. 48 saat sonraki uyanmada, daha net bir netice verebiliriz. Ama gördüğümüz kadarıyla stabil bir durumda şu anda. Tabii, hayati tehlike devam ediyor ama geldiğine göre daha iyi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.



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