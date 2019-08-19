Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan kurt telef oldu - BOLU

Elektrik akımına kapılan kurt telef oldu - BOLU

- Detaylar - Köy sakinlerinden Mustafa Pekyavuz'un açıklaması, - DetaylarElektrik akımına kapılan kurt telef olduBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde elektrik akımına kapılan kurt telef oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ferüz köy yol ayrımında Mehmet Bayrak'a ait kullanılmayan kümes, ahır ve samanlıkların yanındaki elektrik direği çürüyerek, yağmur ve fırtınadan dolayı gece saatlerinde devrildi. Devrilen elektrik direğindeki tellerde bulunan akıma kapılan kurt ise telef oldu.Köy sakinlerinden Mustafa Pekyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmur yağması ile gece kuvvetli rüzgar esti ve elektrik direği devrildi. Kurt buralarda dolanıyormuş. Gece elektrikler kesildi, arızanın nerede olduğunu merak ettik. Çevremize baktığımızda direğin devrildiğini gördük. Gelip baktığımızda yerde bir kurdun yattığını gördük." diye konuştu.

Elektrik Direği Elektrik Akımı Muhabir Nadan Samanlık 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı