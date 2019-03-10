Elektrik akımına kapılan kız çocuğu öldü - GAZİANTEP İzle
- Adli Tıp Kurumu önünden detaylar - Cenaze aracının gelmesi - Cenazenin araca konulması ve yakınlarından görüntü - Cenaze aracının gitmesiElektrik akımına kapılan kız çocuğu öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde ahırda çalışırken elektrik akımına kapılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Asiye Tosun (14), ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde babasına ait ahırda çalışırken elektrik akımına kapıldı.Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Tosun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Tosun'un yakınları, cenazenin araca konulduğu sırada gözyaşı döktü.
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