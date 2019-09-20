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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi öldü - ISPARTA Haberi

Elektrik akımına kapılan işçi öldü - ISPARTA Haberi

- Yaralı işçinin hastaneye getirilişi - Olayın gerçekleştiği ev Isparta 'da elektrik akımına kapılan işçi öldüISPARTA (AA) - Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çatıda çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaya (20) ile Hacı Veysel Özcan, Ördekçi köyünde bir evin çatısına oluk taktığı sırada yüksek gelirim hattına temas etti.Akıma kapalın Kaya ve Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Özcan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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