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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi öldü - ANTALYA

Elektrik akımına kapılan işçi öldü - ANTALYA

- Antalya 'da elektrik akımına kapılan işçinin ölmesi - Olay yerinden detaylar - Oğuzhan Aykurt cesedinin binadan çıkarılması - Aykurt'un arkadaşının detay görüntüleri Antalya 'da elektrik akımına kapılan işçi öldüANTALYA (AA) - Antalya 'da kafenin asansörünü tamir etmeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde kafenin asansörünü tamir etmek isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Aykurt, elektrik akımına kapıldı.Aykurt'a ilk müdahaleyi yapan kafe çalışanları, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen Aykurt'un arkadaşı gözyaşı döktü.Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından işçinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlk Müdahale Cenaze Elektrik Akımı Gözyaşı Polis Ekipleri 

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