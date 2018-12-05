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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi hastanede öldü - GAZİANTEP Haberi

Elektrik akımına kapılan işçi hastanede öldü - GAZİANTEP Haberi

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cenaze aracının gelmesi - Cenazesinin çıkartılmasıElektrik akımına kapılan işçi hastanede öldüGAZİANTEP (AA) - Mersin'de bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi, Gaziantep 'te 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Alınan bilgiye göre, 20 Kasım'da Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'ndeki bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Açar (25), sevk edildiği Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.Açar'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hastane Yaşam Mücadelesi Cenaze Elektrik Akımı 

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