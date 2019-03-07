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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı Haberi

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı Haberi

İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

Elektrik Direği Elektrik Akımı Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi Sağlık Ekipleri 

-Elektrik direğinden görüntü
-Yaralı işçiden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Elektrik arızası için çıktığı direkten itfaiye ekipleri indirdi ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İndire (Zey) köyü yolu üzerinde bulunan bir elektrik direğine çıkan elektrik dağıtım şirketinde görevli Zeynel Karakaş, elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğinde asılı kalan işçi için 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zeynel Karakaş direkten indirilerek ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynel Karakaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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