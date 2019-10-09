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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Yaşlı Kadın Yüksek Gerilim Hattı Hastane Yüksek Gerilim Alüminyum 

-YARALININ APARTMANDAN ÇIKARILIŞI
-YARALININ AMBULANSI KONULMASI

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda cam balkon işçisi taşıdığı alüminyum boruyu yüksek gerilim hattına değdirerek ağır yaralandı. Olayda ayrıca ev sahibi ve diğer bir işçi de hafif yaralandı. Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak'ta cam balkon takmak için F.T.Ş. (70) isimli yaşlı kadının evine gelen M.K. (24) ile arkadaşı F.C. (28), taşıdıkları alüminyum boruyu üçüncü kata çıkarırken yüksek gerilim hattına değdirdi. Yüksek gerilime kapılan M.K. ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı F.C ile ev sahibi F.T.Ş. hafif bir şekilde yaralandı. Olay gerine gelen İtfaiye ve Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, akıma kapılan M.K.’nin durumunun kritik olduğu belirlendi. Olayda hafif şekilde yaralanan F.C. ile F.T.Ş. ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.
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