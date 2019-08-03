Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan genç öldü - ERZİNCAN

Elektrik akımına kapılan genç öldü - ERZİNCAN

- Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi önü - Acil servis önünden detaylar Erzincan 'da elektrik akımına kapılan genç öldüERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da tavuk çiftliğindeki arızalı ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'nde amcasına ait tavuk çiftliğinde arızalanan ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay (21), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.Olayı gören çiftlik çalışanı durumu 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya haber verdi.Yaralanan Altay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Altay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Atay'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken jandarma ekipleri ise çiftlikte inceleme başlattı

A Haber Jandarma Elektrik Akımı Tavuk Çiftliği Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı