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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

YARALI GENÇ

İlk Müdahale Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Akımı Yüksek Gerilim Akaryakıt İstasyonu 

-HASTANE ÖNÜ
-JANDARMA ARACI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir işyerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda kablo tamiri yapan Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, 112 ekibine teslim edildi. Tüsün, Malkara Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi.
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