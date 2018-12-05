Elektrik akımına kapılan boya ustası 29 gün sonra öldü

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Mersin’de boyacılık yapan ve 2 katlı bir evi boyasını yapan 26 yaşındaki Ahmet Kaçar, yüksek gerilim hattına temas emesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Ahmet Kaçar, kaldırıldığı Gaziantep’teki yanık merkezinde 29 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İddiaya göre boya ustası Ahmet Kaçar, Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesinde 2 katlı bir evi boyarken, evin üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan ve ağır bir şekilde yaralanan boya ustası olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Mersin Şehir hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan oluşan Kaçar, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Boya ustası 29 gün yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet kaçar'ın cenazesi, kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi. 5 ay önce evlendiği öğrenilen Kaçar'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak defin edilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü (LO-SD-

