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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzle

Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzle

3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Adli Tıp Elektrik Kaçağı 

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi’nde meydana geldi. Asiye Çanakçı (3), elektrik kaçağı olduğu öne sürülen sobaya dokundu. Sobaya dokunan çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapılan çocuk ardından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-SD-
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