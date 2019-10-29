Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu Haberi

-İNEKLERDEN GENEL GÖRÜNTÜLER

-İNEK SAHİBİ İLE YAPILAN RÖPORTAJ



( ŞANLIURFA ) -Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mevlana mahallesindeki bir ahırda bulunan 2 inek elektrik kontağı nedeniyle telef oldu. İneklerinin telef olduğunu sabah saatlerinde öğrendiğini belirten Mehmet Reşit Ergül “ Küçük oğlum sabah saatlerinde ahıra gidip ineklerin durumuna baktığı esnada ineklerin yerde yattığını gördü. Gelip durumu bana bildirdi. İnekleri kontrol ettiğimde telef olduklarını gördüm. Tahminimce ineklerin elektrik kontağı nedeniyle telef oldukları kanısındayım. Maddi durumum iyi değil yetkililerden ricam bana yardım etmelerini istiyoru" diye konuştu.

(UK-SD-



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