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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Elektrik akıma kapılan kişi öldü - SİİRT

Elektrik akıma kapılan kişi öldü - SİİRT

- Elektrik akıma kapılan kişinin ölümü - Hastane morgu - Hayatını kaybeden Kerem İnaç'ın yakınlarının morgun önüne ve cenaze aracının yanına gelmesi - Cenaze aracının hastaneden ayrılması Siirt 'te elektrik akıma kapılan kişi öldüSİİRT (AA) - Siirt 'in Kurtalan ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), iş yerindeki elektrikli çay ocağını temizlediği sırada, cihazdaki elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İnaç'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hastane Cenaze Aracı Kıraathane Çay Ocağı Elektrik Kaçağı 

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