Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi

-Ele geçirilen malzemeler,

-Mühimmatlardan görüntü

-yaşam malzemelerinden görüntü

-Piknik tüplerinden görüntü

-Malzemelerin patlatılarak imha edilmesi



( DİYARBAKIR )- Lice ve Kulp kırsalının ardından Silvan kırsalında da PKK inlerine girildi- Silvan'da düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 1 gözetleme mevzisi, 7 mağara, 1 barınma alanı ve 5 sığınak imha edildi- Mağara, sığınak ve barınma alanında çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Lice ve Kulp ilçe kırsallarının ardından Silvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespitedilen 1 gözetleme mevzisi, 7 mağara, 1 barınma alanı ve 5 sığınak ve bunların içerisinde çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden numune alınırken, mağara, barınma alanı ve sığınaklar imha edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 20.00’dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-104 Şehit Uzman Jandarma II. Kıdemli Çavuş Gökhan Yıldırım-01 Operasyonunun, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; BTÖ mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzi, 7 adet doğal mağara, 1 adet barınma alanı ve 5 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet PKM Bixi makinalı tüfek, 190 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 932 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 1 adet 50’lik boş mayon, 2 adet Mayın, EYP düzeneği, 2 adet el telsizi, 1 adet avometre, 1 adet akım ölçer, 1 adet lehim makinası, 6 adet piknik tüpü, 120 adet büyük pil, 112 adet küçük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kilogram un, 100 kilogram şeker, 23 kilogram makarna, 10 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram mercimek, 14 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 10 kilogram reçel, 3,5 kilogram helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 3 adet terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 1 adet terlik, 1 adet kazak, 1 adet pantolon, 2 adet 1 metrelik halı, 1 adet şemsiye, 1 adet teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir"denildi. Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 kişi hakkında işlem yapıldı Açıklamada, operasyon bölgesinde evlerde yapılan aramalarda Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri tarafından 128 konut sahibinin kaçak elektrik kullandığı tespit edilerek yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 839 şahıs ve 159 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 37 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 512 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca operasyon bölgesindeki 3 ilkokulun yıpranmış bayrakları yenilenmiş, 1 mahalle köprüsüne bayrak asılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. (İHA-AKK-Y)

