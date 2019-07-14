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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Ele geçirilen 7 kilogram patlayıcının böyle imha edildi Haberi

Ele geçirilen 7 kilogram patlayıcının böyle imha edildi Haberi

paylayıcı detayı

Plastik Patlayıcı 

-patlayıcının imha anı
-ele geçirilenler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmaları neticesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi Lefkoşa mezrasında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen patlayıcı maddenin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla numune alınarak imha edildiği kaydedildi.
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