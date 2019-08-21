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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elbistan'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Elektrik direğine çarpan otomobilden görüntüler - Yere düşen elektrik tellerimden görüntüler Kahramanmaraş 'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nurettin Sinan'ın (69) kullandığı 35 DC 7477 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Kazada, otomobildeki Necip Sinan (90) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Elektrik Direği Bild Trol 

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