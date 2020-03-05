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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elazığlı Şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor

Elazığlı Şehit Coşkun son yolculuğuna uğurlanıyor

şehidin naaşının getirilmesi

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Aski İdlib 

-Şehidin naaşı
-vatandaşlar
-Şehidin fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun düzenlenen törenle memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda önceki gün şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26) için memleketi Elazığ'da Mevlaana Camii'nde tören düzenleniyor. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından camiye getirildi.
Öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından şehit Coşkun'un naaşının Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünden toprağa verileceği bildirildi.
(MK-HİV-
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