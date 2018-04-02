Elazığlı fenomene Belediye Başkanı Güler rakip oldu

-Başkan Güler'in çektiği video



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Elazığlı fenomen İsa Sezeroğlu'na Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler rakip oldu. İsa Sezeroğlu'nun şelale önünde çektiği video, sosyal medyalarda yayılarak ülke gündeminde kendisine yer edinmişti. Bu videonun farklı bir versiyonunu çeken Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise İsa Sezeroğlu'na rakip oldu. Başkan Güler'in çektiği videoda Beyayla Mahallesi ile Yenipazar ilçe sınırları arasında bulunan ‘Su Uçtu’ şelalesinin tanıtımı amaçlandı. Kendisine ait sosyal medya hesabından videoları paylaşan Başkan Güler, Sezeroğlu'nun aksine ‘Anlatmaya gerek var’ dedi.

Birçok kişi tarafından beğenilen ve yorumlanan video ile Başkan Güler, Sezeroğlu'na rakip olarak gösterildi. (MSY-Y)

