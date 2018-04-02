Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığlı fenomene Belediye Başkanı Güler rakip oldu

Elazığlı fenomene Belediye Başkanı Güler rakip oldu

İsa Sezeroğlu'nun videosu

Fenomen Sosyal Medya Şelale 

-Başkan Güler'in çektiği video

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Elazığlı fenomen İsa Sezeroğlu'na Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler rakip oldu. İsa Sezeroğlu'nun şelale önünde çektiği video, sosyal medyalarda yayılarak ülke gündeminde kendisine yer edinmişti. Bu videonun farklı bir versiyonunu çeken Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise İsa Sezeroğlu'na rakip oldu. Başkan Güler'in çektiği videoda Beyayla Mahallesi ile Yenipazar ilçe sınırları arasında bulunan ‘Su Uçtu’ şelalesinin tanıtımı amaçlandı. Kendisine ait sosyal medya hesabından videoları paylaşan Başkan Güler, Sezeroğlu'nun aksine ‘Anlatmaya gerek var’ dedi.
Birçok kişi tarafından beğenilen ve yorumlanan video ile Başkan Güler, Sezeroğlu'na rakip olarak gösterildi. (MSY-Y)
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı