Elazığ ve Tunceli'de MLKP operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmasında 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.
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