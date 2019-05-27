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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ ve Tunceli'de MLKP operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ ve Tunceli'de MLKP operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

-şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Bild Akalan Terör Örgütü 

--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmasında 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

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