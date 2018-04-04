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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ ve çevresinde bacağı kırılmış 8 köpek FÜ'de tedavi altına alındı İzle

Elazığ ve çevresinde bacağı kırılmış 8 köpek FÜ'de tedavi altına alındı İzle

-veterinerlerin hayvanlarla ilgilenmesi

Rehabilitasyon Hafta Sonu Röntgen Hayvan Severler Trafik Kazası 

--tedavisi yapılan köpekler
--tedavi bekleyen köpekler
--hastane genel detay
--Eren polat ile röp.
--genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ ve çevre illerde araç çarpması sonucu bacaklarında kırıklar oluşan köpekler FÜ Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ELAZIĞ

- Elazığ ve çevre illerde araç çarpması sonucu bacakları kırılan 8 köpek, Fırat Üniversitesi (FÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir hafta içerisinde Elazığ’da 3 ve Tunceli’de 5 köpeğe araç çarptı. Bacaklar farklı yerlerden kırılan köpekler, duyarlı vatandaşlar ve hayvan severler tarafından Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.
Bunun üzerine tedavi altına alınan ve röntgenleri çekilen köpeklerin, bacaklarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. 4 köpeğin ameliyatı başarıyla tamamlanırken, diğer 4’ünün ise bu hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi. 8 köpeğin hayvan hastanesine getirildiğini belirten FÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Eren Polat, “Bunların 4 tanesinin ameliyatını başarıyla tamamladık. Geriye kalan 4 tanesinin operasyonunu ise bu hafta sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Genelde bu tarz kırıklar, tramvaya bağlı trafik kazaları çoğunlukla olmakla birlikte bunun dışında birbirleriyle kavga ederken ısırmaya bağlı kırıklarda var. Ama çoğunlukla tramvatik .Dışarıdan tramvaya bağlı vurma ve çarpma gibi şeylerle oluyor. Yada direk trafik kazasından kaynaklanabiliyor” dedi.
Hastanenin genel olarak Doğu Anadolu Bölgesinde ki tüm illerden hasta aldığını vurgulayan Polat, “Çünkü bölge içerisinde en fazla donanıma sahip hastane olarak görülüyor. Bu yüzden özellikle Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere tüm bölgeden hasta hayvan geliyor. Tedavi edildikten sonra hayvanları kayıtları olduğu yere gönderiyoruz. Elazığ Belediyesinin getirdiği hayvanları Elazığ Belediyesinin kendi hastanesinin barınağına gönderiyoruz. Onlar bir süre rehabilitasyon süreci geçirtdikten sonra serbest bırakıyorlar. Tunceli Belediyesi de kendi hayvanlarını kendi özel araçlarıyla gelip bizden tekrar geri alıyorlar. Tunceli’de normal barındıkları ve bulundukları bölgede serbest bırakıyorlar” diye bilgi verdi.
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