Elazığ Valisi Kaldırım, öğrencilerle kartopu oynadı

--Vali Kaldırımın çocuklar ile sohbet etmesi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kar yağışının etkili olduğu tarihi Harput Mahallesi'nde öğrencilerle kar topu oynadı. Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı tarihi Harput Mahallesi'ni de beyaza bürüdü. Vali Çetin Oktay Kaldırım'da tarihi mahalleye giderek gezintide bulundu. Bu sırada Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri ile karşılaşan Kaldırım, onlara kartopu atarak oyunu başlattı.Vali ile öğrencilerin kartopu oyunu renkli görüntüler oluşturdu. Vali Kaldırım daha sonra kartopu oynadığı öğrencilerle sohbet etti.Kaldırım, o anları "isabet ettirselerdi kar tatili verecektim" ifadedesiyle sosyal medyadan da paylaştı. (MHŞ-HİV-Y)



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