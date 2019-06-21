Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ Valiliği: “3 kişi kurtarıldı, 20 kişi otele yerleştirildi' Video

Elazığ Valiliği: “3 kişi kurtarıldı, 20 kişi otele yerleştirildi' Video

ARŞİV-

( ELAZIĞ ) Elazığ Valiliği: “3 kişi kurtarıldı, 20 kişi otele yerleştirildi" ELAZIĞ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bild Su Baskını Sosyal Yardım Hasar Tespit 


- Elazığ Valiliği yoğun yağışla birlikte oluşan su taşkınları ve sel nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını, 20 kişinin de otele yerleştirildiğini bildirdi. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün öğlenden sonra görülen yoğun yağış sonrasında ilimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Kamu kurumlarımız, ilimiz belediyesi ve merkeze bağlı belde belediyeleri tüm imkanlarını kullanarak zarar gören yerlere Valiliğimiz koordinasyonunda ivedi bir şekilde müdahale etmişlerdir. Belediye çalışmalarına destek olmak sel ve su baskınlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza biran önce yardımcı olmak üzere kurumlarımızın bütün imkanları seferber edildi. İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, DSİ ve diğer ilgili birimlerimize ait bütün araç ve ekipler Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla selden etkilenen alanlara sevk edilerek seferber edilmişlerdir. Sel ve su baskınından etkilenen 3 vatandaşımız AFAD ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilerek kurtarılmış, 20 vatandaşımız otellere yerleştirilmiş ve vatandaşlarımızın gıda, iaşe gibi ihtiyaçları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanmıştır. Ayrıca hasar tespit çalışmalarına hemen başlanmış ve bu çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlanmıştır" denildi.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı