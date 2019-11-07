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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Polis Su Tesisatı Akalan Hırsız Nitelik 

-adliyeden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 3 ayrı inşattan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından çaldıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen 2 şüpheli 3 ayrı inşaattan elektrik ve su tesisatı malzemelerini çaldı. Bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şüphelileri fark etti. Ellerinde çalıntı malzemelerle suç üstü yakalanan şüpheliler S.G. ile S.Ç. gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
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