Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Elazığ Adliyesinin dış/genel planı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ , İstanbul ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elazığ , İstanbul ve Malatya'da 20 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve ardışık periyodik arama yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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