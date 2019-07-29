Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı İzle

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü muvazzaf Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde iken ihraç edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

