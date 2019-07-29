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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı İzle

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı İzle

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Mahrem Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

--adliye detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3'ü muvazzaf Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde iken ihraç edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
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