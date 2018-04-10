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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ Operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ Operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

ARŞİV

Adli Kontrol Mahrem Ankesörlü Telefon Akkale Askeri Personel 

-Şüphelilerin adliyeye sevki

( ELAZIĞ )- Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankesörlü telefonla bağlantı kuran görevde bulunan askerlerinde içinde yer aldığı şüphelilerden 27'si tutuklandı ELAZIĞ

- Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran, aralarında görevde olan 1'i albay 21 subay, 3 astsubay ile birlikte gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmasıyla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli’den 31’i gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 27’si tutuklanırken 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi. (CK-HİV-
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