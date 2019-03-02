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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezdi

Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezdi

caddede eşekle gezen gencin görüntüsü

( ELAZIĞ )- Vatandaşlar eşekle gezen şahsı cep telefonu ile görüntüledi ELAZIĞ

Cep Telefonu Kışla 


- Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Elazığ'ın en işlek Gazi Caddesi'nde eşekle gezen genç, ilgi odağı oldu. Genç, eşeği ile çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edildi. Bir kişinin eşeğin özelliklerini sormasına karşı ''Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirsin" diye cevap verdi.
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