Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezdi



- Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Elazığ'ın en işlek Gazi Caddesi'nde eşekle gezen genç, ilgi odağı oldu. Genç, eşeği ile çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edildi. Bir kişinin eşeğin özelliklerini sormasına karşı ''Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirsin" diye cevap verdi.

