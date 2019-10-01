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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel görevine başladı İzle

Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel görevine başladı İzle

-İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel'in karşılanması

Akkale 

--Şube Müdürleri ve Birim amirleriyle tokalaşıp tanışması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel kente gelerek görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel kente gelerek görevine başladı.
Sel, Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri tarafından karşılandı. Personeliyle tek tek tokalaşıp tanışan Sel, daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.
(MK-HİV-Y)
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