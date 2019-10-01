Elazığ Emniyet Müdürü Sel, görevine başladı - ELAZIĞ
- Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Sel'in, İl Emniyet Müdürlüğü önünde kurum personelince karşılanması Elazığ Emniyet Müdürü Sel, görevine başladıELAZIĞ (AA) - Elazığ Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel, görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan eski Çanakkale İl Emniyet Müdürü Sel, Elazığ 'a geldi.Emniyet Müdürlüğü önünde kurum personeli tarafından karşılanan Sel, Emniyet Müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve personel ile tanıştıktan sonra makamına geçti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım