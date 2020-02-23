Elazığ depremi için duygulandıran özel klip



- Elazığ yöresinin bilinen türkülerinden "Hüseynik", deprem görüntüleriyle klip haline getirildi.

24 Ocak'da meydana gelen 6,8 lik depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce ev ise ağır hasar gördü.Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ve devletin desteğiyle yeni bir Elazığ inşa etmeye başlandı. Bu süreçte Elazığ ve Elazığlının maddi yardımlar kadar, manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu düşünen ses sanatçısı Ekrem Düzgünoğlu ve yönetmen Faysal Tokmak, Elazığ yöresinin en bilinen türkülerinden biri olan “Hüseynik” i aranje edip, deprem görüntüleriyle kliplenirdi. Sosyal medyada paylaşılan klip, izleyenleri duygulandırdı.



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