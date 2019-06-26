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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'dan Suriye'ye un yardımı

Elazığ'dan Suriye'ye un yardımı

- Unların tıra yüklenmesi - İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç'ın konuşmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ İnsani Yardım Derneğince, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen bir tır un ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, Elazığ 'da, "Bir un da senden" kampanyası ile Suriye'ye 112'inci tırı gönderdiklerini söyledi.

Kılıç, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Suriye'ye insani yardım göndermeye devam edeceklerini dile getirerek, "Dernek olarak bugün itibarıyla Suriye'deki mağdur ve mazlum Müslüman kardeşlerimiz için Elazığ 'dan bugün un yüklü tırı göndereceğiz." dedi.
Elazığ lı vatandaşların yardım konusunda üzerine düşeni sürekli yaptığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:"Dernek olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapma gayreti ile açlık çeken savaştan etkilenen kardeşlerimize yönelik başta un olmak üzere tüm ihtiyaçları onlara ulaştırma çabası içerisinde olduk. Elazığ lı hemşehrilerimiz ile gereken yardımları ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz. Suriye'deki sıkıntıların sona ermesini ve Suriyelilerin ülkelerine huzurla dönmesini temenni ediyoruz. Bu yardımlar bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimize aş olacak."

Mazlum Sivil Toplum İnsani Yardım 

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