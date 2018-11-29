Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’daki vahşi cinayete 4 tutuklama

Elazığ’daki vahşi cinayete 4 tutuklama

-şüphelileri adliyeye sevk edilmesi

Polis Adli Kontrol Jandarma Akalan Cinayet 

--adliye detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir kişinin öldürülüp yakılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki Suat A., 22 Kasım tarihinde ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Suat A. ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasından şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek tespit edilen şüpheliler A.A. ile Ö.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli üzerinden çalışmasını sürdüren polis, Suat A.’nın Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü sınırlarında öldürülüp yakıldığını belirledi. 26 Kasım Pazartesi günü cesedin bulunmasının ardından olay yerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme yapıldı. Şahsın yanmış cesedi inceleme sonrası olay yerinden alınarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile ilgili 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili 3 şüpheli daha belirlendi. Düzenlenen operasyonla belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı